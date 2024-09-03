Янник Синнер — Томми Пол: итальянец выиграл первый сет
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В эти минуты на стадионе «Артур Эш Стэдиум» проходит матч четвёртого круга Открытого чемпионата США, в котором итальянский теннисист Янник Синнер встречается с представителем США Томми Полом.
US Open (м). 4-й круг
03 сентября 2024, вторник. 04:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
14
Томми Пол
Т. Пол
Победу в первом сете одержал итальянский спортсмен со счётом 7:6 (7:3).
Напомним, Янник Синнер и Томми Пол провели между собой три матча на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 2:1 в пользу итальянца.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
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