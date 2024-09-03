Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — Томми Пол: итальянец выиграл первый сет

Янник Синнер — Томми Пол: итальянец выиграл первый сет
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Артур Эш Стэдиум» проходит матч четвёртого круга Открытого чемпионата США, в котором итальянский теннисист Янник Синнер встречается с представителем США Томми Полом.

US Open (м). 4-й круг
03 сентября 2024, вторник. 04:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7
6 3
             
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол

Победу в первом сете одержал итальянский спортсмен со счётом 7:6 (7:3).

Напомним, Янник Синнер и Томми Пол провели между собой три матча на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 2:1 в пользу итальянца.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Календарь US Open - 2024
Турнирная сетка US Open - 2024
Материалы по теме
Пожарная тревога не остановила Медведева. Даниил с «баранкой» прошёл в 1/4 финала US Open
Пожарная тревога не остановила Медведева. Даниил с «баранкой» прошёл в 1/4 финала US Open

Теннисист с наибольшим количеством трофеев:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android