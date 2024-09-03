US Open — 2024, женщины: результаты 8-го игрового дня, сетка соревнований

Сегодня, 2 сентября, и в ночь на 3 сентября мск состоялся очередной игровой день на Открытом чемпионате США — 2024 в женском одиночном разряде.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с итогами матчей 2-3 сентября:

Каролина Мухова (Чехия) — Ясмин Паолини (Италия) — 6:3, 6:3.

Диана Шнайдер (Россия) — Джессика Пегула (США) — 4:6, 2:6.

Каролина Возняцки (Дания) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 2:6, 6:3, 3:6.

Ига Свёнтек (Польша) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:4, 6:1.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.