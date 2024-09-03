Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

US Open — 2024, женщины: результаты 8-го игрового дня, сетка соревнований, 2-3 сентября

US Open — 2024, женщины: результаты 8-го игрового дня, сетка соревнований
Комментарии

Сегодня, 2 сентября, и в ночь на 3 сентября мск состоялся очередной игровой день на Открытом чемпионате США — 2024 в женском одиночном разряде.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с итогами матчей 2-3 сентября:

  • Диана Шнайдер (Россия) — Джессика Пегула (США) — 4:6, 2:6.
  • Каролина Возняцки (Дания) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 2:6, 6:3, 3:6.
  • Ига Свёнтек (Польша) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:4, 6:1.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.

Материалы по теме
Определились все четвертьфинальные пары на US Open среди женщин
Календарь матчей US Open (ж)
Турнирная сетка US Open (ж)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android