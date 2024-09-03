Янник Синнер — Томми Пол: итальянец выиграл второй сет

В эти минуты на стадионе «Артур Эш Стэдиум» проходит матч четвёртого круга Открытого чемпионата США, в котором итальянский теннисист Янник Синнер встречается с представителем США Томми Полом.

Победу во втором сете одержал итальянский спортсмен со счётом 7:6 (7:5). Напомним, первый сет выиграл также Синнер со счётом 7:6 (7:3).

Янник Синнер и Томми Пол провели между собой три матча на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 2:1 в пользу итальянца.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.