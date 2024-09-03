Ига Свёнтек высказалась о присутствии режиссёра Джейсона Судейкиса на ёё матче

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала присутствие американского режиссёра Джейсона Судейкиса на её матче с российской спортсменкой Людмилой Самсоновой в рамках 1/8 финала US Open.

— Я слышал, что вы довольно большой поклонник «Теда Лассо» (сериал Джейсона Судейкиса о тренере по американскому футболу, которого нанимают в команду АПЛ. — Прим. «Чемпионата»). Джейсон Судейкис сегодня здесь. Есть ли какие-то любимые моменты в «Теде Лассо», которые вы выносите на корт?

— Это совершенно другой вид спорта, потому что там всё дело в командном духе. Я стараюсь не смотреть на экраны. Но я видела его сегодня вечером, когда смотрела на судью на вышке. Для меня важно оставаться сосредоточенной, и я надеюсь, что он оценит мой настрой, потому что это то, что есть в Теде Лассо. Я надеюсь, что ему нравится, и он не работает сейчас над новой серией или чем-то ещё (смеётся), — сказала Свёнтек в интервью после матча.

Напомним, в четвертьфинале турнира полька встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.