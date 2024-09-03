Янник Синнер вышел в четвертьфинал US Open, где встретится с Даниилом Медведевым

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/4 финала US Open — 2024. В матче четвёртого круга он обыграл американца Томми Пола (14-й номер рейтинга АТР). Итоговый счёт встречи — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1.
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Матч продолжался 2 часа 42 минуты. Синнер выполнил 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету американца четыре эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.
Напомним, Янник Синнер и Томми Пол провели между собой четыре матча на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 3:1 в пользу итальянца.
В четвертьфинале Открытого чемпионата США Синнер встретится с пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
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