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Даниил Медведев Янник Синнер

Определились все участники 1/4 финала US Open — 2024 у мужчин
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/4 финала US Open — 2024. В матче четвёртого круга он обыграл американца Томми Пола (14-й номер рейтинга АТР). Итоговый счёт встречи — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1. Таким образом, итальянец стал последним четвертьфиналистом текущего розыгрыша турнира.

«Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться со всеми парами четвертьфиналистов US Open — 2024:

  • Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия).
  • Джек Дрэйпер (Великобритания) — Алекс де Минор (Австралия).
  • Тейлор Фритц (США) — Александр Зверев (Германия).
  • Григор Димитров (Болгария) — Фрэнсис Тиафо (США).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Турнирная сетка US Open 2024
Календарь US Open 2024
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