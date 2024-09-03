Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Определились все участники 1/4 финала US Open — 2024 у мужчин

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/4 финала US Open — 2024. В матче четвёртого круга он обыграл американца Томми Пола (14-й номер рейтинга АТР). Итоговый счёт встречи — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1. Таким образом, итальянец стал последним четвертьфиналистом текущего розыгрыша турнира.

«Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться со всеми парами четвертьфиналистов US Open — 2024:

Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия).

Джек Дрэйпер (Великобритания) — Алекс де Минор (Австралия).

Тейлор Фритц (США) — Александр Зверев (Германия).

Григор Димитров (Болгария) — Фрэнсис Тиафо (США).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.