US Open — 2024, мужчины: результаты 8-го игрового дня, сетка соревнований

2 сентября и в ночь со 2 на 3 сентября мск на Открытом чемпионате США по теннису (US Open — 2024) прошёл восьмой игровой день у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей в мужском одиночном разряде. Победители в каждой паре выделены курсивом.

Результаты восьмого игрового дня 2-3 сентября мск на US Open — 2024 у мужчин:

Джек Дрэйпер (Великобритания, 25) — Томаш Махач (Чехия) — 6:3, 6:1, 6:2.

Нуну Боржеш (Португалия) — Даниил Медведев (Россия, 5) — 0:6, 1:6, 3:6.

Алекс де Минор (Австралия, 10) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:0, 3:6, 6:3, 7:5.

Янник Синнер (Италия, 1) — Томми Пол (США, 14) — 7:6, 7:6, 6:1.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.