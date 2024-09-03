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3 сентября главные новости спорта, US Open-2024, футбол, теннис

Медведев и Синнер в 1/4 US Open, слухи об отставке Кержакова из «Кайрата». Главное к утру
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Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером в 1/4 финала US Open — 2024, оба игрока без труда выиграли свои матчи на стадии 1/8 финала, появилась информация об отставке российского тренера Александра Кержакова из «Кайрата» по собственному желанию, российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла Иге Свёнтек в 1/8 финала US Open — 2024 и покинула турнир, где больше не осталось российских девушек. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Определились все участники 1/4 финала US Open — 2024 у мужчин. Медведев и Синнер сыграют между собой.
  2. Кержаков подал в отставку с поста главного тренера «Кайрата» — источник.
  3. Самсонова проиграла Свёнтек в четвёртом круге US Open.
  4. Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open — 2024, разгромив Боржеша.
  5. Янник Синнер вышел в четвертьфинал US Open, где встретится с Даниилом Медведевым.
  6. Кварацхелия определился со своим будущим в «Наполи».
  7. В «Манчестер Юнайтед» дали исчерпывающий ответ по будущему Эрика тен Хага.
  8. Романо сообщил о переходе Осимхена в «Галатасарай» и о важном соглашении игрока с «Наполи».
  9. Луис Суарес объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая.
  10. Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии на матчи Лиги наций с Хорватией и Шотландией.
  11. Определились все четвертьфинальные пары на US Open среди женщин.

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