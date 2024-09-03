Медведев и Синнер в 1/4 US Open, слухи об отставке Кержакова из «Кайрата». Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером в 1/4 финала US Open — 2024, оба игрока без труда выиграли свои матчи на стадии 1/8 финала, появилась информация об отставке российского тренера Александра Кержакова из «Кайрата» по собственному желанию, российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла Иге Свёнтек в 1/8 финала US Open — 2024 и покинула турнир, где больше не осталось российских девушек. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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