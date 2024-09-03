Янник Синнер рассказал, что ему помогло выиграть матч 1/8 финала US Open

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос, что хорошо получилось у него в матче 1/8 финала US Open с Томми Полом.

— Было ли сегодня что-то, что вы, по Вашему мнению, сделали действительно хорошо в физическом или психологическом плане?

— Да, конечно, в психологическом плане. Я начал не очень хорошо, но старался оставаться в игре психологически. Это, безусловно, было одним из ключей к победе в этом матче. Были взлёты и падения, это нормально. Настраиваюсь на следующий матч, — сказал Синнер в интервью после матча.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США Синнер встретится с пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.