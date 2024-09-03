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Янник Синнер рассказал, что ему помогло выиграть матч 1/8 финала US Open

Янник Синнер рассказал, что ему помогло выиграть матч 1/8 финала US Open
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос, что хорошо получилось у него в матче 1/8 финала US Open с Томми Полом.

US Open (м). 4-й круг
03 сентября 2024, вторник. 04:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		7 7 6
6 3 		6 5 1
             
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол

— Было ли сегодня что-то, что вы, по Вашему мнению, сделали действительно хорошо в физическом или психологическом плане?
— Да, конечно, в психологическом плане. Я начал не очень хорошо, но старался оставаться в игре психологически. Это, безусловно, было одним из ключей к победе в этом матче. Были взлёты и падения, это нормально. Настраиваюсь на следующий матч, — сказал Синнер в интервью после матча.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США Синнер встретится с пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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