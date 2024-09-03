Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер высказался о предстоящей встрече с Даниилом Медведевым на US Open

Янник Синнер высказался о предстоящей встрече с Даниилом Медведевым на US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после матча 1/8 финала Открытого чемпионата США с Томми Полом рассказал о своих ожиданиях от встречи с Даниилом Медведевым в четвертьфинале US Open.

US Open (м). 4-й круг
03 сентября 2024, вторник. 04:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		7 7 6
6 3 		6 5 1
             
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол

«Это будет тяжёлый матч. Будет много розыгрышей. Надеюсь, я буду готов физически… Это будет и физический, и психологический матч. Я победил в Австралии. Он победил на Уимблдоне… оба раза в пяти сетах. Надеюсь, это будет хорошая игра. Мы постараемся сделать всё возможное на корте. Надеюсь, вам понравится, а там посмотрим, что из этого получится», — сказал Синнер в интервью после матча.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Календарь матчей US Open
Турнирная сетка US Open
Материалы по теме
Янник Синнер рассказал, что ему помогло выиграть матч 1/8 финала US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android