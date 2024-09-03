Янник Синнер высказался о предстоящей встрече с Даниилом Медведевым на US Open

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после матча 1/8 финала Открытого чемпионата США с Томми Полом рассказал о своих ожиданиях от встречи с Даниилом Медведевым в четвертьфинале US Open.
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«Это будет тяжёлый матч. Будет много розыгрышей. Надеюсь, я буду готов физически… Это будет и физический, и психологический матч. Я победил в Австралии. Он победил на Уимблдоне… оба раза в пяти сетах. Надеюсь, это будет хорошая игра. Мы постараемся сделать всё возможное на корте. Надеюсь, вам понравится, а там посмотрим, что из этого получится», — сказал Синнер в интервью после матча.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
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