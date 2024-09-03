Янник Синнер стал автором уникального достижения мужского тенниса в 2024 году

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/4 финала US Open — 2024. В матче четвёртого круга он обыграл американца Томми Пола (14-й номер рейтинга АТР). Итоговый счёт встречи — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1.

Благодаря этой победе Янник Синнер стал единственным теннисистом, которому удавалось дойти как минимум до 1/4 финала всех турниров «Большого шлема» в 2024 году. На Australian Open — 2024 Синнер стал победителем турнира, на Уимблдоне-2024 итальянец дошёл до 1/4 финала, где уступил Даниилу Медведеву, на «Ролан Гаррос» — 2024 Янник добрался до финала, где проиграл Карлосу Алькарасу.

Напомним, в 1/4 финала US Open Синнер сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

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