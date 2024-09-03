Чемпион US Open в миксте Хелиоваара сломал ракетку об колено, проиграв американской паре

Финский теннисист Харри Хелиоваара сломал ракетку об колено в четвертьфинале Открытого чемпионата США — 2024 в миксте. Хелиоваара в паре с Анной Данилиной из Казахстана в 1/4 финала уступили американской паре Тэйлор Таунсенд и Дональду Янгу со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 0:1 (8:10).

Фото: Скриншот из трансляции

В следующем круге Таунсенд и Янг встретятся с Алдилой Сутджиади из Индонезии и Роханом Бопанной из Индии.

US Open — 2024 в миксте проходит с 30 августа по 9 сентября. В прошлом году Анна Данилина и Харри Хелиоваара стали победителями Открытого чемпионата США в миксте. В финале они выиграли у американского дуэта Джессика Пегула/Остин Крайчек, посеянного под первым номером, – 6:3, 6:4.

В женском парном разряде Анна Данилина в дуэте с россиянкой Ириной Хромачёвой сыграют в 1/4 финала с украинкой Людмилой Киченок и Еленой Остапенко из Латвии.