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Чемпион US Open в миксте Хелиоваара сломал ракетку об колено, проиграв американской паре

Чемпион US Open в миксте Хелиоваара сломал ракетку об колено, проиграв американской паре
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Финский теннисист Харри Хелиоваара сломал ракетку об колено в четвертьфинале Открытого чемпионата США — 2024 в миксте. Хелиоваара в паре с Анной Данилиной из Казахстана в 1/4 финала уступили американской паре Тэйлор Таунсенд и Дональду Янгу со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 0:1 (8:10).

Фото: Скриншот из трансляции

US Open — микст. 1/4 финала
03 сентября 2024, вторник. 01:15 МСК
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Харри Хелиоваара
Финляндия
Харри Хелиоваара
А. Данилина Х. Хелиоваара
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 0 8
6 3 		6 1 10
         
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Дональд Янг
США
Дональд Янг
Т. Таунсенд Д. Янг

В следующем круге Таунсенд и Янг встретятся с Алдилой Сутджиади из Индонезии и Роханом Бопанной из Индии.

US Open — 2024 в миксте проходит с 30 августа по 9 сентября. В прошлом году Анна Данилина и Харри Хелиоваара стали победителями Открытого чемпионата США в миксте. В финале они выиграли у американского дуэта Джессика Пегула/Остин Крайчек, посеянного под первым номером, – 6:3, 6:4.

В женском парном разряде Анна Данилина в дуэте с россиянкой Ириной Хромачёвой сыграют в 1/4 финала с украинкой Людмилой Киченок и Еленой Остапенко из Латвии.

US Open - 2024. Календарь
US Open - 2024. Турнирная таблица
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