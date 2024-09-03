US Open — 2024, мужчины: расписание 9-го игрового дня

Сегодня, 3 сентября, и в ночь на 4 сентября мск состоится очередной игровой день на Открытом чемпионате США — 2024 в мужском одиночном разряде.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей в ночь с 3 на 4 сентября.

US Open — 2024. Мужчины. 1/4 финала (время начала матчей — приблизительное).

3.09.2024. 20:30 мск. Тейлор Фритц (США) - Александр Зверев (Германия).

4.09.2024. 3:30 мск. Григор Димитров (Болгария) — Фрэнсис Тиафо (США).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.