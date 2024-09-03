«Люблю!» Даниил Медведев — о Нью-Йорке во время US Open — 2024

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на пост пресс-службы соревнований, в котором приведены его слова о любимом турнире в любимом городе Нью-Йорке.

«Люблю!» — написал Медведев в своём аккаунте в социальной сети.

Ранее в матче 1/8 финала US Open – 2024 Медведев со счётом 6:0, 6:1, 6:3 обыграл 34-ю ракетку мира португальца Нуну Боржеша и пятый раз в карьере и второй раз подряд вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В 2021 году он стал победителем турнира, а в прошлом году дошёл до финала, в котором уступил сербу Новаку Джоковичу.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн.