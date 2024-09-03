Тейлор Фритц — Александр Зверев: во сколько начало, где смотреть четвертьфинал US Open

Сегодня, 3 сентября, состоится матч 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2024, в котором встретятся четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и американец Тейлор Фритц (12-й номер рейтинга ATP). Игра пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 20:30 мск.

Прямые трансляции матчей Открытого чемпионата США осуществляют телеканалы ESPN и Tennis Channel. В России официальный показ US Open — 2024 не предусмотрен.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.