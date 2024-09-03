Тейлор Фритц — Александр Зверев: во сколько начало, где смотреть четвертьфинал US Open
Поделиться
Сегодня, 3 сентября, состоится матч 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2024, в котором встретятся четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и американец Тейлор Фритц (12-й номер рейтинга ATP). Игра пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 20:30 мск.
US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2024, вторник. 20:30 МСК
12
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
4
Александр Зверев
А. Зверев
Прямые трансляции матчей Открытого чемпионата США осуществляют телеканалы ESPN и Tennis Channel. В России официальный показ US Open — 2024 не предусмотрен.
US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.
Комментарии
- 3 сентября 2024
-
10:50
-
10:46
-
10:30
-
10:23
-
10:00
-
09:34
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
08:10
-
07:10
-
07:09
-
06:55
-
06:42
-
06:16
-
05:16
-
05:12
-
04:36
-
04:22
-
04:03
-
03:57
-
03:48
-
03:04
-
02:22
-
00:32
-
00:30
-
00:19
-
00:01
- 2 сентября 2024
-
23:32
-
23:29
-
23:22
-
23:14
-
22:58
-
22:40
-
22:19