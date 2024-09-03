US Open — 2024, женщины: расписание 9-го игрового дня

Сегодня, 3 сентября, и в ночь на 4 сентября мск состоится очередной игровой день на Открытом чемпионате США — 2024 в женском одиночном разряде.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей в ночь с 3 на 4 сентября.

US Open — 2024. Женщины. 1/4 финала (время начала матчей — приблизительное).

3.09.2024. 19:00 мск — Паула Бадоса (Испания) — Эмма Наварро (США)

4.09.2024. 2:00 мск — Чжэн Циньвэнь (Китай) — Арина Соболенко (Беларусь)

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.