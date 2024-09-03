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«Я не буду страдать от ПТСР». Томми Пол о психическом состоянии после поражения от Синнера

«Я не буду страдать от ПТСР». Томми Пол о психическом состоянии после поражения от Синнера
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14-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол прокомментировал своё поражение в матче с лидером мирового рейтинга АТР итальянцем Янником Синнером (6:7 (3:7), 6:7 (5:7), 1:6) в четвёртом круге US Open — 2024.

US Open (м). 4-й круг
03 сентября 2024, вторник. 04:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		7 7 6
6 3 		6 5 1
             
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол

«Я не очень хорошо играл в начале матча, у меня были свои шансы в первом сете, а затем и во втором, но он брал дополнительные очки в ключевых моментах, а я — нет, это история матча. В этот вид спорта мы играем каждую неделю, мы постоянно проигрываем такие матчи, так что не то чтобы это поражение причинило мне сильную боль. Я не буду страдать от посттравматического стрессового расстройства», — сказал Пол на пресс-конференции.

Напомним, в 1/4 финала US Open Синнер сыграет с пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.

Турнирная сетка US Open - 2024
Календарь US Open - 2024
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