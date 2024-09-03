«Я не буду страдать от ПТСР». Томми Пол о психическом состоянии после поражения от Синнера
Поделиться
14-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол прокомментировал своё поражение в матче с лидером мирового рейтинга АТР итальянцем Янником Синнером (6:7 (3:7), 6:7 (5:7), 1:6) в четвёртом круге US Open — 2024.
US Open (м). 4-й круг
03 сентября 2024, вторник. 04:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 5
|1
14
Томми Пол
Т. Пол
«Я не очень хорошо играл в начале матча, у меня были свои шансы в первом сете, а затем и во втором, но он брал дополнительные очки в ключевых моментах, а я — нет, это история матча. В этот вид спорта мы играем каждую неделю, мы постоянно проигрываем такие матчи, так что не то чтобы это поражение причинило мне сильную боль. Я не буду страдать от посттравматического стрессового расстройства», — сказал Пол на пресс-конференции.
Напомним, в 1/4 финала US Open Синнер сыграет с пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 сентября 2024
-
10:50
-
10:46
-
10:30
-
10:23
-
10:00
-
09:34
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
08:10
-
07:10
-
07:09
-
06:55
-
06:42
-
06:16
-
05:16
-
05:12
-
04:36
-
04:22
-
04:03
-
03:57
-
03:48
-
03:04
-
02:22
-
00:32
-
00:30
-
00:19
-
00:01
- 2 сентября 2024
-
23:32
-
23:29
-
23:22
-
23:14
-
22:58
-
22:40
-
22:19