«Я не буду страдать от ПТСР». Томми Пол о психическом состоянии после поражения от Синнера

14-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол прокомментировал своё поражение в матче с лидером мирового рейтинга АТР итальянцем Янником Синнером (6:7 (3:7), 6:7 (5:7), 1:6) в четвёртом круге US Open — 2024.

«Я не очень хорошо играл в начале матча, у меня были свои шансы в первом сете, а затем и во втором, но он брал дополнительные очки в ключевых моментах, а я — нет, это история матча. В этот вид спорта мы играем каждую неделю, мы постоянно проигрываем такие матчи, так что не то чтобы это поражение причинило мне сильную боль. Я не буду страдать от посттравматического стрессового расстройства», — сказал Пол на пресс-конференции.

Напомним, в 1/4 финала US Open Синнер сыграет с пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.