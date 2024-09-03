«Играть здесь — большая честь». Паолини — о поражении на US Open — 2024 в матче с Муховой

Пятая ракетка мира итальянская теннисиста Ясмин Паолини после поражения в четвёртом круге Открытого чемпионата США — 2024 выразила благодарность всем, кто поддерживал её.

«В сегодняшнем (2 сентября) матче я потерпела поражение, но играть на US Open — это всегда большая честь. Нью-Йорк занимает особое место в моём сердце. Благодарна всем за поддержку и всем, кто делает это событие реальностью», — написала Паолини в социальных сетях.

Ясмин Паолини в четвёртом круге US Open — 2024 уступила 52-й ракетке мира чешской теннисистке Каролине Муховой со счётом 3:6, 3:6.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.