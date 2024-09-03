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Томми Пол рассказал, в чём Янник Синнер превосходит Карлоса Алькараса

Томми Пол рассказал, в чём Янник Синнер превосходит Карлоса Алькараса
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14-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол после поражения в матче с лидером мирового рейтинга АТР Янником Синнером (6:7 (3:7), 6:7 (5:7), 1:6) в четвёртом круге US Open — 2024 высказался об итальянском теннисисте.

US Open (м). 4-й круг
03 сентября 2024, вторник. 04:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		7 7 6
6 3 		6 5 1
             
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол

«Это лучший игрок в мире. Он сейчас номер один, и это всегда важный тест, чтобы понять, на каком уровне вы находитесь. Вероятно, он не играл в свой лучший теннис сегодня, но для меня это мотивация. Конечно, у нас всё ещё есть два американца в турнире, поэтому я думаю, что рано или поздно один из нас сможет его обыграть.

Синнер делает то, что делают все лучшие игроки в мире. Это нереально, он бьёт по мячу очень качественно каждый раз, когда мяч касается его ракетки. Это делает его лучшим по сравнению с Алькарасом. Я думаю, что Карлос хочет больше играть, но Янник — лучший бьющий на корте», — сказал Пол на пресс-конференции.

Напомним, в 1/4 финала US Open Синнер сыграет с пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.

Турнирная сетка US Open - 2024
Календарь US Open - 2024
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