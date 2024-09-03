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Соболенко — Циньвэнь: где смотреть, во сколько четвертьфинал US Open

Соболенко — Циньвэнь: где смотреть, во сколько четвертьфинал US Open
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В ночь с 3 на 4 сентября состоится матч 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2024, в котором встретятся вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь. Встреча пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» и начнётся не ранее 2:00 мск.

US Open (ж). 1/4 финала
04 сентября 2024, среда. 02:00 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Прямые трансляции матчей Открытого чемпионата США осуществляют телеканалы ESPN и Tennis Channel. В России официальный показ US Open — 2024 не предусмотрен. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.

US Open - 2024. Календарь (Ж)
US Open - 2024. Турнирная таблица (Ж)
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