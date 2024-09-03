Янчук: матч Медведева и Синнера — скрытый финал, один из них выиграет US Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук рассказал, что четвертьфинальный матч первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера и пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева будет равным.
«Это будет равный матч. Надежда есть, что Медведев более стабильный, его трудно пробить. Синнер хорошо разводит мячи, сильно играет в темпе. Но Даниил сейчас в неплохой форме, хорошо держит игру и контратакует. У них равные возможности, будет интересный матч. Думаю, может дойти до всех пяти сетов. Синнер более быстрый, будет иметь больше инициативы. Но Медведев несгибаемый, борется до конца.
Матч Медведева и Синнера — скрытый финал и дорога к победе. Один из них будет победителем турнира», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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Даниил Медведев в четвёртом круге обыграл 34-ю ракетку мира из Португалии Нуну Боржеша со счётом 6:0, 6:1, 6:3. Янник Синнер вышел в 1/4 финала, обыграв 14-ю ракетку мира американского теннисиста Томми Пола со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1.
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