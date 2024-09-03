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«Побеждать со стилем». Lacoste — о выходе Даниила Медведева в 1/4 финала US Open — 2024

Пресс-служба Lacoste опубликовала пост в своём аккаунте в социальной сети, посвящённый разгромной победе пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева над португальцем Нуну Боржешем (6:0, 6:1, 6:3) в 1/8 финала US Open — 2024.

«Это то, что мы называем побеждать со стилем. Сможет ли Даниил Медведев пройти весь путь в Нью-Йорке до конца?» — говорится в посте Lacoste.

Напомним, Даниил Медведев является амбассадором французского бренда Lacoste. В матче за выход в полуфинал открытого чемпионата США Медведев встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером из Италии.

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом турнира у мужчин является серб Новак Джокович, в прошлогоднем финале обыгравший Медведева.