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Ник Кирьос поделился впечатлениями от интервью, взятого им у Даниила Медведева на US Open

Ник Кирьос поделился впечатлениями от интервью, взятого им у Даниила Медведева на US Open
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос выложил пост в соцсетях, в котором поделился впечатлениями от интервью, которое он взял у пятой ракетки мира Даниила Медведева.

«Медди, так забавно брать интервью», — написал Кирьос в своём аккаунте в соцсетях и добавил два эмодзи «смех до слёз».

Кирьос интервьюировал Медведева на корте после победы россиянина в матче 1/8 финала US Open — 2024 над 34-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем (6:0, 6:1, 6:3). В матче за выход в полуфинал открытого чемпионата США Даниил встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером из Италии.

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом турнира у мужчин является серб Новак Джокович, в прошлогоднем финале обыгравший Медведева.

Турнирная сетка US Open - 2024
Календарь US Open - 2024
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