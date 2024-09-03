Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ник Кирьос поделился впечатлениями от интервью, взятого им у Даниила Медведева на US Open

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос выложил пост в соцсетях, в котором поделился впечатлениями от интервью, которое он взял у пятой ракетки мира Даниила Медведева.

«Медди, так забавно брать интервью», — написал Кирьос в своём аккаунте в соцсетях и добавил два эмодзи «смех до слёз».

Кирьос интервьюировал Медведева на корте после победы россиянина в матче 1/8 финала US Open — 2024 над 34-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем (6:0, 6:1, 6:3). В матче за выход в полуфинал открытого чемпионата США Даниил встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером из Италии.

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом турнира у мужчин является серб Новак Джокович, в прошлогоднем финале обыгравший Медведева.