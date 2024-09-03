«Оба постарались сделать хорошее шоу». Синнер — о позднем матче с Полом на US Open

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о позднем матче на Открытом чемпионате США — 2024 с 14-й ракеткой мира американцем Томми Полом.

«Игра в это время совершенно отличается от игры в дневное время, но было приятно быть частью этого матча. Встречаться с американцем здесь, на этом корте, всегда сложно, ночные сессии всегда создают немного более жёсткую обстановку. На мой взгляд, приятно быть частью этого. Мы оба постарались сделать хорошее шоу, чтобы люди пришли и увидели хороший матч. Это правда, что сегодня мы оба допустили много ошибок в определённые моменты, но правда и то, что было немного ветрено, поэтому играть было сложно», — сказал Синнер на пресс-конференции.

В четвертьфинале Янник Синнер встретится с пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым.