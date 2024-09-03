Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Оба постарались сделать хорошее шоу». Синнер — о позднем матче с Полом на US Open

«Оба постарались сделать хорошее шоу». Синнер — о позднем матче с Полом на US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о позднем матче на Открытом чемпионате США — 2024 с 14-й ракеткой мира американцем Томми Полом.

«Игра в это время совершенно отличается от игры в дневное время, но было приятно быть частью этого матча. Встречаться с американцем здесь, на этом корте, всегда сложно, ночные сессии всегда создают немного более жёсткую обстановку. На мой взгляд, приятно быть частью этого. Мы оба постарались сделать хорошее шоу, чтобы люди пришли и увидели хороший матч. Это правда, что сегодня мы оба допустили много ошибок в определённые моменты, но правда и то, что было немного ветрено, поэтому играть было сложно», — сказал Синнер на пресс-конференции.

US Open (м). 4-й круг
03 сентября 2024, вторник. 04:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		7 7 6
6 3 		6 5 1
             
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол

В четвертьфинале Янник Синнер встретится с пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым.

US Open - 2024. Календарь
US Open - 2024. Турнирная таблица
Материалы по теме
Янник Синнер высказался о предстоящей встрече с Даниилом Медведевым на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android