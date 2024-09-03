Янник Синнер — о тай-брейках: единственное, что можно сделать — смириться

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о тай-брейках в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США — 2024 с 14-й ракеткой мира американцем Томми Полом.
«У меня был период, когда проигрывал много тай-брейков, но это нормально, единственное, что ты можешь сделать, это смириться с этим. Я всегда стараюсь играть хорошо, когда этого требует атмосфера матча, например, когда доходит до тай-брейка. Если ты допустишь ошибку, катаясь на лыжах, гонка закончится, всё кончено. В теннисе у тебя немного другой менталитет, вот и всё», — сказал Синнер на пресс-конференции.
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Янник Синнер обыграл Томми Пола со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1. В четвертьфинале итальянец встретится с пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым.
- 3 сентября 2024
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