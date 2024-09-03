Алексей Селиваненко: встречи Медведева и Синнера — борьба характеров

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от четвертьфинального матча US Open — 2024, где встретятся первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.
«Ожидаю очередного увлекательного поединка лидеров мирового тура. И Янник, и Даниил уверенно провели свои матчи в Нью-Йорке, прекрасно знают игру друг друга. Их встречи всегда борьба характеров», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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Даниил Медведев в четвёртом круге обыграл 34-ю ракетку мира из Португалии Нуну Боржеша со счётом 6:0, 6:1, 6:3. Янник Синнер вышел в 1/4 финала, обыграв 14-ю ракетку мира американского теннисиста Томми Пола со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1.
- 3 сентября 2024
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