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Ольховский поделился ожиданиями от четвертьфинала Медведева с Синнером на US Open

Ольховский поделился ожиданиями от четвертьфинала Медведева с Синнером на US Open
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Победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от четвертьфинала первой ракетки мира Янника Синнера и пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева на US Open — 2024.

«Давайте сконцентрируемся на матче, который будет тяжёлым и для Даниила, и для Янника. Предыдущие поединки были затяжными. Явного фаворита не было, так что в этом четвертьфинале не будет тоже. У них есть шансы, всё будет зависеть от того, насколько цепко и хорошо будут играть. Медведев и Синнер в хорошей форме, играют без ошибок и показывают интересный теннис», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

US Open (м). 1/4 финала
04 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Даниил Медведев в четвёртом круге обыграл 34-ю ракетку мира из Португалии Нуну Боржеша со счётом 6:0, 6:1, 6:3. Янник Синнер вышел в 1/4 финала, обыграв 14-ю ракетку мира американского теннисиста Томми Пола со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1.

US Open - 2024. Календарь
US Open - 2024. Турнирная таблица
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