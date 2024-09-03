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Даниил Медведев стал соавтором редчайшего статистического явления на турнирах ТБШ

Даниил Медведев стал соавтором редчайшего статистического явления на турнирах ТБШ
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Открытый чемпионат США — 2024 стал всего лишь вторым турниром «Большого шлема» в Открытую эру, где два теннисиста (Даниил Медведев, Алекс де Минор) в мужском одиночном разряде выиграли первый сет на стадии 1/8 финала со счётом 6:0.

Россиянин в четвёртом круге обыграл португальца Нуну Боржеша (6:0, 6:1, 6:3), а теннисист из Австралии победил соотечественника Джордана Томпсона (6:0, 3:6, 6:3, 7:5).

Первый такой случай произошёл на «Ролан Гаррос» в 1968 году. Победы в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции с «баранкой» в первом сете одержали австралиец Род Лэйвер и Клифф Ричи из США.

Напомним, в четвертьфинале US Open — 2024 Медведев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, а де Минор встретится с британцем Джеком Дрэйпером.

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