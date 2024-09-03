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«Буду думать о победе над ним на Уимблдоне». Медведев — о матче с Синнером на US Open

«Буду думать о победе над ним на Уимблдоне». Медведев — о матче с Синнером на US Open
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после матча 1/8 финала Открытого чемпионата США с Нуну Боржешем (6:0, 6:1, 6:3) поделился ожиданиями от встречи с лидером рейтинга ATP Янником Синнером в четвертьфинале US Open.

US Open (м). 1/4 финала
04 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Постараюсь больше думать о победе над ним на Уимблдоне, а не о Australian Open. С Янником у нас были тяжёлые матчи, если не считать парочки в Майами, например. В какой-то мере мы знаем свою игру, что мы будем стараться показать, а потом будет какой-то момент. Ну, знаете, ровно, брейк-пойнт, может, постараться удивить его или нет. Что я буду делать, что он будет делать. Надеюсь, будет великолепный матч. Знаю, что, если хочу его обыграть, мне надо показать свой лучший теннис, что у меня несколько раз получалось. И будет отличный матч», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, в четвертьфинале Уимблдона-2024 россиянин обыграл Синнера в пяти сетах — 6:7, 6:4, 7:6, 2:6, 6:3.

Матч 1/4 финала US Open — 2024 между российским и итальянским теннисистами запланирован на среду, 4 сентября, и начнётся не ранее 19:00 мск.

Сетка US Open - 2024
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«Буду думать о победе на Уимблдоне, а не о финале АО». Медведев – о битве с Синнером
«Буду думать о победе на Уимблдоне, а не о финале АО». Медведев – о битве с Синнером
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