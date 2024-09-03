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«Не помню, делал ли это раньше». Де Минор — о своей серии побед на US Open

«Не помню, делал ли это раньше». Де Минор — о своей серии побед на US Open
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10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2024 и 18 побед подряд.

«Я не могу вам ответить, потому что просто не помню, делал ли это раньше, но да, видно, что сегодня хорошо стартовал. Вы уже знаете, как забавно иногда выигрывать сеты со счётом 6-0. Не думаю, что это лучшая вещь в мире, поскольку тогда вы чувствуете немного большее дополнительное давление, а ваш соперник тоже немного больше расслабляется. Но да, опять же, я не мог и мечтать о лучшем, что было очень важно. К сожалению, не могу вспомнить, когда в последний раз выигрывал 18 игр подряд», — сказал де Минор на пресс-конференции.

Напомним, Алекс де Минор вышел в четвертьфинал, обыграв 32-ю ракетку мира своего соотечественника Джордана Томпсона со счётом 6:0, 3:6, 6:3, 7:5. В 1/4 финала де Минор встретится с 25-й ракеткой мира из Великобритании Джеком Дрэйпером.

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