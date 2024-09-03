Тейлор Фритц — Александр Зверев: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала US Open — 2024

Сегодня, 3 сентября, состоится матч 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2024, в котором встретятся четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и американец Тейлор Фритц (12-й номер рейтинга ATP). Игра пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между американцем и представителем Германии.
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Фритц и Зверев провели между собой семь матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 4-3 в пользу немецкого теннисиста. На турнирах «Большого шлема» спортсмены встречались трижды и все три раза — на Уимблдоне. В двух матчах сильнее был Зверев, а в последней встрече, состоявшейся в этом году, победу в пяти сетах одержал Фритц. Также теннисисты провели два матча в командных соревнованиях ATP Cub и United Cub, в которых одержали по одной победе.
- 3 сентября 2024
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