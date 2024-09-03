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Свёнтек — четвёртая за 40 лет, кто выиграл 12 матчей подряд у соперниц из топ-20 рейтинга

Свёнтек — четвёртая за 40 лет, кто выиграл 12 матчей подряд у соперниц из топ-20 рейтинга
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек стала лишь четвёртой спортсменкой за 40 лет, после Штеффи Граф, Моники Селеш и Серены Уильямс, кто одержал 12 побед подряд на турнирах «Большого шлема» над соперницами из топ-20 рейтинга WTA.

Напомним, на Открытом чемпионате США — 2024 Ига Свёнтек обыграла 16-ю ракетку мира российскую теннисистку Людмилу Самсонову со счётом 6:4, 6:1.

В четвертьфинале Свёнтек встретится с шестой ракеткой мира из США Джессикой Пегулой. Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.

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