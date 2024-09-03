«Нуну не показал свой лучший уровень». Медведев — о матче с Боржешем на US Open — 2024
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал матч с 34-й ракеткой мира из Португалии Нуну Боржешем в четвёртом круге Открытого чемпионата США — 2024.
«Отличный матч для меня. Знаете, Нуну не показал свой лучший уровень. Так иногда бывает, в Цинциннати и Монреале я не показывал свою лучшую игру в первых кругах. Рад, что смог оставаться стабильным. В третьем сете он получше играл, мне удалось отыграть брейк. Доволен своим уровнем во всех матчах, идём дальше», — сказал Медведев на пресс-конференции.
US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2024, понедельник. 21:10 МСК
34
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
0 : 3
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|6
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Медведев обыграл Боржеша со счётом 6:0, 6:1, 6:3. В четвертьфинале US Open — 2024 Даниил Медведев встретится с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.
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