«Нуну не показал свой лучший уровень». Медведев — о матче с Боржешем на US Open — 2024

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал матч с 34-й ракеткой мира из Португалии Нуну Боржешем в четвёртом круге Открытого чемпионата США — 2024.

«Отличный матч для меня. Знаете, Нуну не показал свой лучший уровень. Так иногда бывает, в Цинциннати и Монреале я не показывал свою лучшую игру в первых кругах. Рад, что смог оставаться стабильным. В третьем сете он получше играл, мне удалось отыграть брейк. Доволен своим уровнем во всех матчах, идём дальше», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Медведев обыграл Боржеша со счётом 6:0, 6:1, 6:3. В четвертьфинале US Open — 2024 Даниил Медведев встретится с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.