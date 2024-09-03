Чесноков — о победе Медведева над Боржешем: Беккер сказал: «Игра была как кошка с мышкой»

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков высказался о победе пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева над 34-й ракеткой мира из Португалии Нуну Боржешем на Открытом чемпионате США — 2024.

«Боржеш — большой молодец. Он в этом году прыгнул выше крыши. Боржеш в Швеции играл финал с Надалем и обыграл его со счётом 6:2, 6:3. Очень хороший игрок. Но с Даниилом он не знал, что делать. Когда не знаешь, что делать, результат получается именно таким. Даже был комментарий Бориса Беккера: «Эта игра была как кошка с мышкой», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Медведев обыграл Боржеша со счётом 6:0, 6:1, 6:3. В четвертьфинале US Open — 2024 Даниил Медведев встретится с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.