Чесноков: матч Синнера с Медведевым в 1/4 финала US Open — чистый полуфинал

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков поделился ожиданиями от четвертьфинального матча первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера и пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева на Открытом чемпионате США — 2024.

«Если посмотреть котировки на матч Синнера с Медведевым, фаворитом считается Янник. Но я не могу сказать, что уровень Медведева настолько слабый. Не совсем корректно, когда такое преимущество отдаётся Синнеру. Они в этом году сыграли финал Australian Open — Даня вёл 2:0 по сетам, но потом у него просто закончился бензин. Был потрясающий четвертьфинал Уимблдона, где Медведев выиграл в пяти сетах.

У Даниила сейчас есть свежесть, он эмоционально хорошо подошёл к этому матчу. Есть все возможности показать хорошую игру в четвертьфинале US Open. Но для меня матч Синнера с Медведевым — это чистый полуфинал. Думаю, американская публика пойдёт на этот спектакль с большим удовольствием», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.