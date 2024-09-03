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Чесноков: матч Синнера с Медведевым в 1/4 финала US Open — чистый полуфинал

Чесноков: матч Синнера с Медведевым в 1/4 финала US Open — чистый полуфинал
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков поделился ожиданиями от четвертьфинального матча первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера и пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева на Открытом чемпионате США — 2024.

«Если посмотреть котировки на матч Синнера с Медведевым, фаворитом считается Янник. Но я не могу сказать, что уровень Медведева настолько слабый. Не совсем корректно, когда такое преимущество отдаётся Синнеру. Они в этом году сыграли финал Australian Open — Даня вёл 2:0 по сетам, но потом у него просто закончился бензин. Был потрясающий четвертьфинал Уимблдона, где Медведев выиграл в пяти сетах.

У Даниила сейчас есть свежесть, он эмоционально хорошо подошёл к этому матчу. Есть все возможности показать хорошую игру в четвертьфинале US Open. Но для меня матч Синнера с Медведевым — это чистый полуфинал. Думаю, американская публика пойдёт на этот спектакль с большим удовольствием», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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