«Игра пошла по-моему». Медведев сравнил матч с Боржешем на US Open и на AO

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, чем отличается матч с португальским теннисистом Нуну Боржешем на US Open — 2024 и на Australian Open — 2024.

«Если честно, он играл хуже. Даже если судить по статистике, он делал много невынужденных ошибок, двойных. Все тут делают двойные ошибки, может, дело в состоянии мячей, но он много двойных делал, особенно в некоторых геймах, по две-три. Это даёт тебе лёгкий брейк. Плюс мне удалось подавать намного лучше, чем в предыдущие дни, так что я не давал ему возможности сделать обратный брейк. Это дополнительное давление. Думаю, Нуну — больше атакующий игрок, поэтому часто он будет решать, как пойдёт игра. Сегодня он не попадал, и игра пошла по-моему, чему я очень рад», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В четвёртом круге Australisn Open — 2024 Даниил Медведев обыграл Нуну Боржеша со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1.На US Open — 2024 Медведев обыграл Боржеша со счётом 6:0, 6:1, 6:3. В четвертьфинале US Open — 2024 россиянин встретится с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.