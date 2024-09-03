Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Игра пошла по-моему». Медведев сравнил матч с Боржешем на US Open и на AO

«Игра пошла по-моему». Медведев сравнил матч с Боржешем на US Open и на AO
Аудио-версия:
Комментарии

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, чем отличается матч с португальским теннисистом Нуну Боржешем на US Open — 2024 и на Australian Open — 2024.

«Если честно, он играл хуже. Даже если судить по статистике, он делал много невынужденных ошибок, двойных. Все тут делают двойные ошибки, может, дело в состоянии мячей, но он много двойных делал, особенно в некоторых геймах, по две-три. Это даёт тебе лёгкий брейк. Плюс мне удалось подавать намного лучше, чем в предыдущие дни, так что я не давал ему возможности сделать обратный брейк. Это дополнительное давление. Думаю, Нуну — больше атакующий игрок, поэтому часто он будет решать, как пойдёт игра. Сегодня он не попадал, и игра пошла по-моему, чему я очень рад», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В четвёртом круге Australisn Open — 2024 Даниил Медведев обыграл Нуну Боржеша со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1.На US Open — 2024 Медведев обыграл Боржеша со счётом 6:0, 6:1, 6:3. В четвертьфинале US Open — 2024 россиянин встретится с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.

US Open - 2024. Календарь
US Open - 2024. Турнирная таблица
Материалы по теме
«Буду думать о победе на Уимблдоне, а не о финале АО». Медведев – о битве с Синнером
«Буду думать о победе на Уимблдоне, а не о финале АО». Медведев – о битве с Синнером
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android