Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Пахнет скрытым финалом». Португальский журналист — о матче Медведева и Синнера на US Open

«Пахнет скрытым финалом». Португальский журналист — о матче Медведева и Синнера на US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Португальский теннисный обозреватель Жозе Морон поделился ожиданиями от матча между лидером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером и пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым в четвертьфинале US Open — 2024.

US Open (м). 1/4 финала
04 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Пахнет скрытым финалом. Похоже на Алькарас — Синнер двухлетней давности. Оттуда вышел победитель Открытого чемпионата США того года. Посмотрим, произойдёт ли то же самое и здесь. Для меня это двое, которые показали лучший теннис в первую неделю турнира.

Между ними особое соперничество, поскольку первые шесть поединков Даниил выиграл. Итальянец взял следующую пятёрку, а россиянин в последний раз обыграл его на Уимблдоне, в великолепном матче с его стороны. Очень даже интересно. Достаточно, чтобы не пропустить этот матч», — написал Морон на своей странице в социальной сети.

Матч 1/4 финала US Open — 2024 между российским и итальянским теннисистами запланирован на среду, 4 сентября, и начнётся не ранее 19:00 мск.

Сетка US Open - 2024
Календарь US Open - 2024
Материалы по теме
«Буду думать о победе на Уимблдоне, а не о финале АО». Медведев – о битве с Синнером
«Буду думать о победе на Уимблдоне, а не о финале АО». Медведев – о битве с Синнером
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android