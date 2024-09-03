«Пахнет скрытым финалом». Португальский журналист — о матче Медведева и Синнера на US Open

Португальский теннисный обозреватель Жозе Морон поделился ожиданиями от матча между лидером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером и пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым в четвертьфинале US Open — 2024.
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«Пахнет скрытым финалом. Похоже на Алькарас — Синнер двухлетней давности. Оттуда вышел победитель Открытого чемпионата США того года. Посмотрим, произойдёт ли то же самое и здесь. Для меня это двое, которые показали лучший теннис в первую неделю турнира.
Между ними особое соперничество, поскольку первые шесть поединков Даниил выиграл. Итальянец взял следующую пятёрку, а россиянин в последний раз обыграл его на Уимблдоне, в великолепном матче с его стороны. Очень даже интересно. Достаточно, чтобы не пропустить этот матч», — написал Морон на своей странице в социальной сети.
Матч 1/4 финала US Open — 2024 между российским и итальянским теннисистами запланирован на среду, 4 сентября, и начнётся не ранее 19:00 мск.
- 3 сентября 2024
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