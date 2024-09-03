«Это в целом неуловимо». Медведев дал совет, как развить ментальную силу

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев дал совет, как развить ментальную силу.

«Хочу сказать что-то прям хорошее, но что бы это могло быть? Мне кажется, это в целом неуловимо, но теннис непрост и хорош тем, что важно понимать, что всегда будет ещё один шанс, и ты можешь выиграть. Да, «Шлем» — это отличное чувство, но ты можешь выиграть «пятисотник», это здорово, ты радуешься. А потом вылетаешь в первом круге «тысячника» и уже забываешь о титуле, потому что проиграл на следующей неделе.

Поэтому в теннисе важно не сбавлять обороты. Мы играем каждую неделю, каждую неделю куда-то едем, тренируемся, стремимся вперёд. Для меня всегда было важно продолжать стремиться вперёд, хотя иногда это нелегко. И чем сложнее ментально тебе становится, тем больше матчей и турниров подряд ты проигрываешь. Мы видели, как некоторым игрокам после Олимпиады было нелегко продолжать наращивать обороты без остановки. Так что совет такой: продолжайте стремиться вперёд, постарайтесь не выгорать», — сказал Медведев на пресс-конференции.

На US Open — 2024 Даниил Медведев обыграл португальского теннисиста Нуну Боржеша со счётом 6:0, 6:1, 6:3. В четвертьфинале россиянин встретится с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.