«Мне это помогло». Медведев — об остановке матча на US Open из-за пожарной тревоги

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об остановке матча с 34-й ракеткой мира из Португалии Нуну Боржешем на US Open — 2024 из-за пожарной тревоги.

«Это безумие. Не знаю, что случилось, это было немного странно. Я хорошо сыграл на приёме, а потом нас остановили. Мы оба не понимали, в чём дело, потом нам сказали про пожарную тревогу. Самое главное, чтобы все были в безопасности. Не знаю, на самом деле где-то был пожар или просто тревога сработала, но такое со мной точно впервые. Странный опыт. Однако мне это помогло, потому что я чувствовал, что он начинает перехватывать инициативу, и это его немного сбило. Но да, мы такие вещи не контролируем. Надеюсь, больше такого никогда не случится», — сказал Медведев на пресс-конференции.

На US Open — 2024 Даниил Медведев обыграл Нуну Боржеша со счётом 6:0, 6:1, 6:3. В четвертьфинале россиянин встретится с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.