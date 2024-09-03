«У нас много чего то болит, то не болит». Даниил Медведев — о травме плеча

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о последствиях травмы плеча.

— Ты сказал, что сегодня подавал лучше. Кажется, последние пару месяцев ты стараешься справиться с травмой плеча. Насколько всё было плохо и как сейчас? Не думал взять паузу, чтобы восстановиться на 100%?

— После Australian Open было нелегко, плечо болело, наверное, от самого турнира, там же были сумасшедшие матчи. Потом я пропустил несколько турниров, не знал, стоит ли брать паузу. Было нелегко. Знаете, у нас много чего то болит, то не болит, то боль смещается по телу. Тут в какой-то момент болело чуть сильнее. Самое сложное было в том, что это больше проявлялось на тренировках. В матче ты на адреналине, а на тренировке я не мог работать над своей подачей, так что это было нелегко. Но с тех пор, как я об этом рассказал, понял, что всё становится лучше и что я могу тренировать подачу. Сейчас много тренирую подачу и доволен ей. Ну ладно, где-то посерединке, — сказал Медведев на пресс-конференции.

На US Open — 2024 Даниил Медведев обыграл португальского теннисиста Нуну Боржеша со счётом 6:0, 6:1, 6:3. В четвертьфинале россиянин встретится с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.