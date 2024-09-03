Даниил Медведев рассказал, как формировался его уникальный стиль игры

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какой тренер и какие матчи помогли ему выработать уникальный стиль игры.

«Если говорить о тренере, то это, конечно, Жиль. Лучше ему такой вопрос задать. Не знаю как, когда я решил, что буду играть на приёме далеко на второй подаче и на первой тоже. Но из того, что помню, как было в 2017-м, когда я пришёл в тур АТР, наверняка есть видео с финала в Ченнаи. Уверен, что на всех вторых подачах я играл близко к задней линии, и на первых подачах тоже рядом с ней. Помню, как играл с Цонгой в Монпелье в 2017-м и вообще не мог принять ни одну подачу. Он легко меня обыграл, потому что мне не удавался приём. Это был один из тех матчей, после которых думаешь: ладно, что я могу улучшить? И однажды, играя на приёме издалека, я понял, что так могу обыграть много игроков. Может, не в 100% случаев это идеально. Поэтому всегда стараюсь работать на тренировках, принимать с более близких позиций. В некоторых матчах я это использую, но не в какой-то определённой ситуации. Тут больше дело в опыте игры, понимании, что лучше, и развитии своего стиля, который выигрывает много матчей», — сказал Медведев на пресс-конференции.

На US Open — 2024 Даниил Медведев обыграл португальского теннисиста Нуну Боржеша со счётом 6:0, 6:1, 6:3. В четвертьфинале россиянин встретится с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.