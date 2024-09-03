Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко — Циньвэнь: история личных встреч перед четвертьфиналом US Open

Соболенко — Циньвэнь: история личных встреч перед четвертьфиналом US Open
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 3 на 4 сентября состоится матч 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2024, в котором встретятся вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь. Встреча пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» и начнётся не ранее 2:00 мск.

US Open (ж). 1/4 финала
04 сентября 2024, среда. 02:00 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Соболенко. Она выиграла в четвертьфинале прошлогоднего US Open со счётом 6:1, 6:4 и в финале Australian Open — 2024 со счётом 6:3, 6:2. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.

US Open - 2024. Календарь
US Open - 2024. Турнирная таблица
Материалы по теме
Даниил Медведев стал соавтором редчайшего статистического явления на турнирах ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android