Соболенко — Циньвэнь: история личных встреч перед четвертьфиналом US Open

В ночь с 3 на 4 сентября состоится матч 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2024, в котором встретятся вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь. Встреча пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» и начнётся не ранее 2:00 мск.
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Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Соболенко. Она выиграла в четвертьфинале прошлогоднего US Open со счётом 6:1, 6:4 и в финале Australian Open — 2024 со счётом 6:3, 6:2. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.
- 3 сентября 2024
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