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Синнер стал вторым после Коннорса по одному из возрастных показателей среди игроков ATP

Синнер стал вторым после Коннорса по одному из возрастных показателей среди игроков ATP
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в 2024 году выходил в четвертьфиналы во всех 12 турнирах ATP, в которых принимал участие. Он достиг этого показателя в возрасте 23 лет и 17 дней.

Моложе Синнера четвертьфиналистом своих первых 12 турниров в календарном году становился только американский теннисист Джимми Коннорс (21 год и 290 дней, 1974 год). Третьим в этом рейтинге значится ещё один представитель США Джон Макинрой (23 года и 240 дней, 1982). Швейцарец Роджер Федерер замкнул топ-5 рейтинга. В сезоне-2005 он вышел в 1/4 финала на первых 12 турнирах ATP в возрасте 24 лет и 11 дней.

В четвертьфинале US Open — 2024 Синнер встретится с пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым.

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