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Хаддад-Майя рассказала о смешанных чувствах после выхода в 1/4 финала US Open

Хаддад-Майя рассказала о смешанных чувствах после выхода в 1/4 финала US Open
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21-я ракетка мира бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя рассказала о смешанных чувствах, которые испытывала после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2024.

«Правда в том, что сейчас мой разум немного не в себе, я только что получила известие, что мой физиотерапевт потерял сына. Для меня это трудный момент, но я всё ещё нахожу в себе силы радоваться своей победе. Единственная мысль, которая у меня сейчас есть, бороться до конца и постараться отдать за него всё на площадке. Завтра будет новый день, и будет время подумать об оставшейся части турнира», —сказала Хаддад-Майя на пресс-конференции.

В четвёртом круге Беатрис Хаддад-Майя обыграла 71-ю ракетку мира из Дании Каролину Возняцки со счётом 6:2, 3:6, 6:3. В 1/4 финала представительница Бразилии встретится с 52-й ракеткой мира чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

US Open - 2024. Календарь
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