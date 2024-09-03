Свёнтек одержала 83-ю победу в первых 100 матчах на ТБШ, лучше были только 6 теннисисток

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек одержала 83-ю победу в первых 100 матчах на турнирах «Большого шлема». Лучшим результатом могут похвастаться Моника Селеш (93), Крис Эверт (90), Штеффи Граф (87), Мартина Хингис и Серена Уильямс (86), Винус Уильямс (85).

В матче четвёртого круга на Открытом чемпионате США — 2024 Свёнтек обыграла 16-ю ракетку мира российскую теннисистку Людмилу Самсонову со счётом 6:4, 6:1.

В четвертьфинале Свёнтек встретится с шестой ракеткой мира из США Джессикой Пегулой. Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.