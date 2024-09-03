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Сможет ли Арина Соболенко обыграть олимпийскую чемпионку на US Open?

В ночь с 3 на 4 сентября состоится матч 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2024, в котором встретятся вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь. Встреча начнётся не ранее 2:00 мск.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: сможет ли Арина Соболенко обыграть олимпийскую чемпионку на US Open?

Проголосовать также можно здесь.

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Соболенко. Она выиграла в четвертьфинале прошлогоднего US Open со счётом 6:1, 6:4 и в финале Australian Open — 2024 со счётом 6:3, 6:2. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.