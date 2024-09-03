Ник Кирьос дал прогноз на четвертьфинальные поединки US Open — 2024

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос поделился ожиданиями от четвертьфиналов Открытого чемпионата США — 2024.

«На мой взгляд, де Минор обыграет Дрэйпера. Он очень хорошо готов. Тиафо имеет отличную возможность выйти дальше, но Димитров ведёт 3-1 по личным встречам. Матч Фритца со Зверевым будет интересным», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

«Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться со всеми парами четвертьфиналистов US Open — 2024:

Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия);

Джек Дрэйпер (Великобритания) — Алекс де Минор (Австралия);

Тейлор Фритц (США) — Александр Зверев (Германия);

Григор Димитров (Болгария) — Фрэнсис Тиафо (США).

US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом турнира у мужчин является серб Новак Джокович, в прошлогоднем финале обыгравший Медведева.