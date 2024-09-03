Мария Шарапова номинирована на включение в Международный зал теннисной славы

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова стала одним из кандидатов на высшее поощрение за вклад в теннис – включение в Международный зал теннисной славы.

Также в список номинантов на включение в Зал славы в 2025 году вошли легендарные американцы Боб и Майк Брайаны и канадец Даниэль Нестор.

37-летняя Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.