Бен Ротенберг высказался о матче Синнера с Медведевым в рамках 1/4 финала US Open — 2024

Американский теннисный журналист Бен Ротенберг поделился ожиданиями от матча 1/4 финала US Open — 2024 между первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым.

«Синнер — Медведев — четвертьфинальный матч между двумя лучшими и наиболее подготовленными игроками, оставшимися в этом розыгрыше US Open. Не факт, что это скрытый финал, но, думаю, так и есть», — написал Ротенберг на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в четвертьфинале Уимблдона-2024 россиянин обыграл Синнера в пяти сетах — 6:7, 6:4, 7:6, 2:6, 6:3.

Матч 1/4 финала US Open — 2024 между российским и итальянским теннисистами запланирован на среду, 4 сентября, и начнётся не ранее 19:00 мск.