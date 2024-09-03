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Бен Ротенберг высказался о матче Синнера с Медведевым в рамках 1/4 финала US Open — 2024

Бен Ротенберг высказался о матче Синнера с Медведевым в рамках 1/4 финала US Open — 2024
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Американский теннисный журналист Бен Ротенберг поделился ожиданиями от матча 1/4 финала US Open — 2024 между первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым.

US Open (м). 1/4 финала
04 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Синнер — Медведев — четвертьфинальный матч между двумя лучшими и наиболее подготовленными игроками, оставшимися в этом розыгрыше US Open. Не факт, что это скрытый финал, но, думаю, так и есть», — написал Ротенберг на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в четвертьфинале Уимблдона-2024 россиянин обыграл Синнера в пяти сетах — 6:7, 6:4, 7:6, 2:6, 6:3.

Матч 1/4 финала US Open — 2024 между российским и итальянским теннисистами запланирован на среду, 4 сентября, и начнётся не ранее 19:00 мск.

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