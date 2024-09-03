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Янник Синнер опубликовал пост по итогам 1/8 финала US Open — 2024

Янник Синнер опубликовал пост по итогам 1/8 финала US Open — 2024
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился эмоциями после выхода в четвертьфинал US Open — 2024. В матче четвёртого круга он обыграл американца Томми Пола (14-й номер рейтинга АТР). Итоговый счёт встречи — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1.

US Open (м). 4-й круг
03 сентября 2024, вторник. 04:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		7 7 6
6 3 		6 5 1
             
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол

«Ночные матчи в Нью-Йорке всегда особенные. Рад оказаться в четвертьфинале US Open — 2024», — написал Синнер на своей странице в социальных сетях.

Отметим, Янник Синнер стал единственным теннисистом, которому удавалось дойти как минимум до 1/4 финала всех турниров «Большого шлема» в 2024 году.

В четвертьфинале US Open — 2024 Синнер встретится с пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым. Действующим чемпионом турнира у мужчин является серб Новак Джокович, в прошлогоднем финале обыгравший Медведева.

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